الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حملة "ادعم نقابتك" بالمحامين: لا بد من إعطاء فرصة للشباب في انتخابات النقابة

عبد المجيد جابر،
عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك

قال عبدالمجيد جابر، المتحدث باسم حملة "ادعم نقابتك" والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن البرامج الانتخابية للمرشحين المطروحة الآن مكررة ولا تقدم جديد للمحامين.

وأشار "جابر" في بيان له، اليوم الخميس، إلى وجود وجوه كثيرة تتصدر العمل النقابي منذ أكثر من عشرين عاما ولا تريد أن تعطي فرصة للشباب أو لتجديد دماء العمل النقابي مما انعكس سلبًا على نقابة المحامين.

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واستطرد "جابر" أن الجميعة العمومية كرهت الأفكار البالية والخطاب المتواتر دون جدوى لهم وعدم حساب المخطئ لذلك وجب التغير شكلاً وموضوعًا من محتكري العمل النقابي، معلقا: من يملك نفس الأفكار القديمه والمنتمى لمدارس ثبت فشلها نتمني أن لا يكون له فرصه للتواجد مجددا حرصا على نقابة المحامين.

التصويت لصالح شباب المحامين

وأكد أن الجميعة العمومية عليها دور كبير في الحرص على التصويت لصالح شباب المحامين لتجديد الدماء في العمل النقابي بدلا من نفس الإبقاء على الوجوه، وللعمل على تأهيل شباب المحامين للعمل النقابي من خلال إعطائهم فرصة.

وطالب "جابر" أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واختيار الأصلح منها الذي يلبي آمال وطموحات المحامين في نقابة قوية تحفظ حقوقهم وتقدم خدماتهم المستحقة وتضمن مشاركة فعالة في المجتمع.


ومن المقرر أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، اليوم الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات بعد الفصل في الطعون والتظلمات، أمس، وذلك تمهيدا لعقد الانتخابات يوم ٩ مارس المقبل.

ووصل عدد من قدموا أوراق ترشحهم على منصب النقيب العام للمحامين 19 محاميًا، بينما وصل عدد من قدم أوراق ترشحه على مناصب العضوية إلى 255 محاميًا، فى ضأغلبهم على مقعد استئناف القاهرة، وبعد القائمة الأولية أصبح العدد 18 مرشحًا على منصب النقيب و250 للعضوية.

ويبرز في قائمة الـ١٨ مرشحًا على منصب النقيب ٤ مرشحين، هم: عبد الحليم علام نقيب المحامين الحالي وحمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، ونبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لمنصب النقيب.

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