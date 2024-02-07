الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المحامين" تشيد بقرارات الرئيس السيسي: تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أشاد صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بإقرار أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، مؤكدا أن هذه القرارات تساعد في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ«لدستور»، إن الدولة المصرية تحاول جاهدة تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية التي تعصر المواطنين خاصة من الفئات محدودة الدخل، وقرارات اليوم تحاول تخفيف هذه الأزمة.

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وطالب بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق بسبب جشع التجار وتسببهم في جزء كبير من الأزمة، حرصا على ضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم.

وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

زيادة الأجور
وجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

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