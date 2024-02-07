انتخابات المحامين: "سخى" يرد على أزمة تحليل المخدرات لبعض المرشحين

ردّ مجدي سخي، عضو مجلس نقابة المحامين، المرشح في الانتخابات المقرر لها التاسع من مارس المقبل، على ما نشرته الدستور بشأن وجود أزمة في تحليل المخدرات لبعض المرشحين.

وقال سخي، لـ"الدستور": "ليس لدينا مشكلة، لكن تم افتعال أزمة لنا، هل النقابة.. أم اللجنة أم الطب الشرعي.. لا نعرف".

أضاف: طلبوا من 10 مرشحين إعادة التحليل وتم التحليل، أمس، وجاءت العينة تمام دون مشكلة سليية وتم تسليمها للجنة المشرفة.

وعن حدوث أزمة اليوم مع اللجنة المشرفة، أشار "تم حوار مع اللجنة القضائية المشرفة بسبب عدم الرغبة في ارسال موظف لاستلام النتائج وتم حل المشكلة: "الموضوع شكله غير ظريف في ظل أن أغلب مَن طلب منهم الإعادة من مجموعة سامح عاشور والكبار فيهم، أما النقيب فلا يقدروا يقربوا ناحيته".