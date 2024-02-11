"تحالف 30 مايو" يعلن قائمته للتجديد النصفي في انتخابات المهندسين

عقد تحالف 30 مايو بنقابة المهندسين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان قائمة التحالف (30 مايو)، بحضور نقيب المهندسين طارق النبراوي وجمع كبير من المهندسين المهتمين بتأكيد مكتسبات ودروس يوم 30 مايو، يوم كرامة المهندس.

وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات النقابية من بينها د.مهندس محمد عبد الغني، ود.مهندس مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمهندس هيثم الحريري.

وألقى الضيوف وعدد من الحضور بأحاديث تشرح أسباب تشكيل القائمة وتجمع والتفاف المهندسين حولها وضرورة توحيد الجهود لاستعادة النقابة ليكون قرارها من ٣٠ ش رمسيس ليستكمل مجلسها المرتقب العمل على قضايا مهمة كالتعليم الهندسي وغيرها والحفاظ على كرامة المهندس وحقوقه، كما تم تقديم عدد من اعضاء القائمة لجميع الشّعب الهندسية وكذلك النقابات الفرعية.

فيما انتهت الثلاثاء قبل الماضي مرحلة تقديم طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، حيث استقبلت النقابة العامة والنقابات الفرعية طلبات المرشحين على مدى 16 يومًا، من 8 إلى 23 يناير 2024، وأغلقت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، باب تلقي طلبات راغبي الترشح وفقًا للجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وقال المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين: "باشرت لجنة تلقي طلبات الترشح، أعمالها منذ 8 يناير الماضي، وعلى مدى أيام عملها، استقبلت راغبي الترشح لخوض انتخابات التجديد النصفي المكتملة أوراقهم في ضوء ما سبق وحددته النقابة في قراراتها التنظيمية للعملية الانتخابية.

وقال عرفات: "شهدت عملية الترشح إقبالًا لافتًا من المهندسين، كاشفًا أنه إجمالي عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ (1008) مرشحًا، إذ تقدم 374 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب، و634 مرشحًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، منوهًا أن إجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية التي سيتم المنافسة عليها هي (218) مقعدا.

وتنطلق انتخابات التجديد النصفي للمهندسين يوم 23 فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.