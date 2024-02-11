الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هدايت تيمور: أشكر الكاتب الراحل حسنين هيكل على تاريخه وما قدّمه للصحافة

هدايت تيمور
هدايت تيمور

قالت السيدة هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، إن مؤسسة هيكل للصحافة العربية أخذت على عاتقها العمل على تدريب أجيال جديدة من الصحفيين.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق دورة تغطية الحروب والنزاعات في عصر المنصات الرقمية، التي تنظّمها المؤسسة مع نقابة الصحفيين.

ووجّهت الشكر لنقابة الصحفيين؛ لتعاونها مع المؤسسة، وأيضًا المُدرّبين الذين عملوا على تدريب الصحفيين الشباب، وهو المجال الذي اهتم به الكاتب الصحفي الراحل.

ووجهت الشكر أيضًا للكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، على تاريخه، وما قدّمه للصحافة والصحفيين، في مصر والعالم.

نقابة الصحفيين احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل أحمد محمد حسنين هيكل السيدة هدايت تيمور الصحفي خالد البلشي

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