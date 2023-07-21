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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الإعلاميين: سيبقى مبنى ماسبيرو شاهدًا على التاريخ المصرى

الدكتور طارق سعدة
الدكتور طارق سعدة

قدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، التهنئة للإعلاميين في ذكرى البث الأول للإرسال التليفزيوني في 21 يوليو عام 1960.

وقال نقيب الإعلاميين إن التليفزيون المصري تم تشييده في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ليواكب الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو، ويكون شعلة تضيء وتتلألأ لتغرس القيم المهنية وتحمل لواء الريادة الإعلامية وتزرع في المصريين القيم والعادات وحب الوطن.

وأكد نقيب الإعلاميين أن التليفزيون المصري استهل إرساله بقناة واحدة قدم من خلالها العديد من البرامج التي ساهمت في التوعية والإرشاد، ومنذ هذا الحين وبدأ التليفزيون مسيرته في تعليم الشعب وتثقيفه ومحو أميته وترسيخ القيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيلة، بالإضافة إلى مساندته للدولة المصرية في كل المحن والأزمات.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنه رغم توسعات الساحة الإعلامية وتعدد القنوات الخاصة وإمكانياتها الهائلة إلا أن التليفزيون المصري يؤدي دوره التنويري في مجالات عديدة في المجتمع المصري.

وأضاف نقيب الإعلاميين أنه رغم ما يمر به التليفزيون المصري من أزمات سيبقى مبنى ماسبيرو شاهدًا على التاريخ المصري، فهو من قاد حركة التطوير والفكر والثقافة في العالم العربي لعقود من خلال جيل من العمالقة والرواد في العمل الإعلامي.

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