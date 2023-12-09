السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الإعلاميين للمصريين: وعي المواطن المصري تطور والمشاركة في الانتخابات أمانة

طارق سعدة
طارق سعدة

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن هناك تطورًا وارتفاعًا ملحوظًا بقوة في درجات الوعي لدى المواطن المصري.

وأضاف نقيب الإعلاميين في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن هذا التطور فرضه وكونه عدة ظروف أولها التوعية المستمرة من وسائل الإعلام والدولة المصرية بخطر وحجم الشائعات التي تحيط بنا جميعًا من الاتجاهات كافة.

وأشار إلى أن المواطن بدأ يستشعر أنها هناك خطرًا في شكل شائعات يُراد به زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية في الداخل والخارج وتشويه صورة الدولة، مؤكدًا أن مصر تعمل على بناء المواطن ضمن خطتها للتنمية وكونت درجات وعي عاليه لديه ليفرق بين الشائعة والحقيقة.

نقيب الإعلاميين: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمانة

كما أكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 أمانة، قائلًا: "يجب على المواطن المصري قطع ألسنة من يريد أن يشكك في قوة ونزاهة العملية الانتخابية والدولة المصرية، ولا بد أن نكون كلنا شركاء في واجب وطني تجاه دولتنا بنزولنا على مدار أيام الانتخابات للمشاركة".

وتابع: "لا بد أن نرسم جميعًا كمصريين صورة مُشرفة لهذا الوطن".

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