الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ربيع الملوانى يستعرض برنامجه الانتخابى لعضوية مجلس نقابة المحامين

الملواني
الملواني

قال المحامي ربيع جمعة الملواني، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين على مقعد استئناف القاهرة، إن برنامجه الانتخابي يرتكز علي مشروع مستقبلي يقوم على ٣ محاور.

وأوضح في بيان له: المحور الأول خاص بنقابة المحامي وتطوير العمل النقابي وتنمية موارد النقابة العامة والتوسع في تقديم الخدمات النقابية لزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وتطوير وتحديث العمل النقابي وتنمية الموارد المالية للنقابة العامة، واستحداث مصادر جديدة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وزيادة موارد النقابة.

 

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تأجيل 6 دعاوى تطالب بإدراج مرشحين بالكشوف الانتخابية لنقابة المحامين

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مشادات بين المحامين خلال نظر طعون انتخابات 2024

 

وأشار إلى أن المحورين الثاني والثالث خاصين بمستقبل المحاماة المحامين ويتضمنا إعادة صياغة العلاقة بين مؤسسات الدولة ونقابة المحامين عن طريق بروتوكولات ملزمة للجانبين تحفظ للمحامي حمايته أثناء وبسبب أداء عمله، وتنسيق العمل بها قبل بداية العام القضائي مع وزير العدل ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية.

وكشف عن مشروع لإعادة دمج محامين الخارج بصورة فعالة عن طريق جداول المحامين بالخارج وتدريب المحامين الجدد في معهد المحاماة وأكاديمية المحاماة علي التعامل مع كافة قوانين دول الخليج والدول العربية، وتأهيلهم لسوق العمل، وإنشاء مركز تحكيم دولي معتمد باسم نقابة المحامين.

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تعلن الكشوف الأولية للناخبين

فيما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، السبت الماضي 10 /2 /2024، عن الكشوف الأولية للناخبين، وتم تعليق كافة الكشوف بمقر النقابة العامة برمسيس.

وبدأت اللجنة في تتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، منذ أمس الأحد الموافق 11 /2 /2024، على أن تعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للناخبين، غدا الثلاثاء الموافق 13 /2 /2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9 /3 /2024، وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23 /3 /2024.

انتخابات المحامين ٢٠٢٤ المحامين انتخابات المحامين تقديم أوراق الترشيح محكمة استئناف منصب النقيب اللجنة المشرفة عبد الحليم علام سامح عاشور حمدي خليفة

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