دعوى قضائية لاستبعاد مرشح لانتخابات نقابة المحامين بسبب أفكاره الإلحادية.. والأخير يرد: مخالفة للحقيقة

أقام المحامي أحمد كمال، دعوى قضائية حملت رقم 39019 لسنة 78 شق عاجل، طالب خلالها باستبعاد عبد المجيد جابر، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، من الانتخابات.

وقال كمال في دعواه: المدعو عبد المجيد جابر يفتقد شرط حسن السمعة ويروج لأفكار تحوي على مظاهر الإلحاد ودائم التشكيك في العقيدة الراسخة ودائم الترويج لها سواء على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أو في لقاءاته الخارجية الأمر الذي يفقده لحسن السمعة المطلوبة للترشح.



وطالب بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف قرار إدراج اسم عبد المجيد جابر بكشوف المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين المزمع عقدها في 9/3/2024 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان وفي الموضوع وبعد تحضير الدعوى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام النقابة المصروفات.

مخالفة للحقيقة والمحكمة لم تأخذ بها

ورد عبد المجيد جابر، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، على الدعوى موضحا: هذا أمر اعتدت عليه وتم رفع دعوى مماثلة في الانتخابات الماضية لكن المحكمة لم تأخذ بها.

وأشار: كل ما انزل انتخابات نيابية أو نقابية أجد جماعات الإسلام السياسي مقيمة طعون انتخابية لاستبعادي كوني تنويري وحجتهم أني ملحد، رغم مخالفة ذلك للحقيقة تماما.

وواصل: رغم مخالفة ما تضمنته الدعوى القضائية للحقيقة وعدم وجود فرصة لقبولها، إلا أنني أؤكد أننا في دولة حريات ولا يجوز الطعن في شخص بسبب أفكاره طالما لم يضر أحد.