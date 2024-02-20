الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"ثقافية الصحفيين" تناقش "الأيديولوجيا الفاتنة سير كتابات المتشددين المحدثين" الخميس

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "الأيديولوجيا الفاتنة: سير كتابات المتشددين المحدثين". 

وسيشارك في النقاش الخبيران في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ نبيل عبد الفتاح والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور عمرو عبد المنعم باحث في سوسيولوجيا الفتوى، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة القاهرة، والأديب والروائي علاء سعد حميدة. 

وسيدير اللقاء الدكتور فؤاد السعيد الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك يوم الخميس 22 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً، في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع في مبنى النقابة.
       

مسرحية “يلا نلعب ثورة” الإثنين 26 فبراير

كما تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة أحدث إصدارات الكاتبة الصحفية هالة فهمي مسرحية “يلا نلعب ثورة”.

يدير الندوة الكاتبة الصحفية والأديبة/ نفيسة عبد الفتاح، يشارك في المناقشة أ. د/ محمد عبد الله حسين أستاذ الأدب الحديث والنقد ووكيل كلية دار العلوم جامعة المنيا أ.د/ عمر فرج رئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف، تقام الندوة في الساعة السادسة مساء الإثنين 26 فبراير في قاعة طه حسين بالدور الرابع.

اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فؤاد السعيد المركز القومى للبحوث الاجتماعية

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