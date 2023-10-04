الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور "الباز".. "الصحفيين" تستضيف ندوة "من أجل النشيد الوطنى" احتفالًا بمئوية سيد درويش

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تُنظم اللجنة الثقافية والفنية بــنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "من أجل النشيد الوطنى" يوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر، بقاعة "أمين الرافعى" فى الدور الثالث الساعة 7 مساء.

وتقام الندوة فى إطار احتفالات نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش، التى بدأت مطلع الشهر الماضى، وذلك بعدما كشفت الصحافة المصرية - خلال المئوية - عن دلائل ومؤشرات ووقائع جديدة عن أحقية سيد درويش فى تأليف كلمات النشيد، التى نُسبت إلى الشاعر محمد يونس القاضى منذ عام 1968م.

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وتستهدف الندوة محاولة السعى إلى تشكيل لجنة بحثية، علمية، فنية، محايدة من كل الجهات المعنية للوقوف على الصاحب الأصيل والحقيقى لكلمات النشيد، الذى هو عنوان رئيسى من العناوين التى تبنى، وترسخ، وتثبت فى أنفسنا روح الانتماء للوطن منذ الصغر.

يدير الندوة الكاتب الصحفى خيرى حسن، ويتحدث فيها الناقد المسرحى أحمد عبدالرازق أبوالعلا، والناقد شعبان يوسف، والزملاء من الكتّاب والصحفيين د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة "الدستور"، والدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير صحيفة "الوفد"، وأمجد مصطفى، ومحمد توفيق، ومن الباحثين مصطفى إبراهيم طلعت، ومحمود عوضين، ومحمد الهادى، ويحضرها محمد حسن درويش حفيد الشيخ سيد درويش، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع ولكل الآراء.

ندوة "المرأة صانعة الأبطال.. شريك فى تحقيق النصر"

فيما قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين، تشرف بحضور أمهات وشقيقات وأبناء شهداء أعظم الانتصارات في مصر الحديثة إن لم يكن أعظمها على الإطلاق.

وأضاف البلشي، خلال كلمته بندوة "المرأة صانعة الأبطال ..شريك فى تحقيق النصر"، التي عقدتها لجنة المرأة بنقابة الصحفيين أمس، أننا لا نملك إلا الانحناء فخرًا للشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل هذا الوطن.

وأوضح البلشي، أنه حينما يتم الحديث عن دور المرأة فلا بد من الحديث عن دور لجنة المرأة برئاسة الزميلة دعاء النجار، التي تعقد سلسلة من ندوات المهمة، متابعًا: "حينما نتحدث عن حرب أكتوبر نقف أمام تضحيات الشهداء تقديرًا وانحناءً وإجلالًا لما قدم من تضحيات كاشفة عن محبة الشعب العظيم".

وتحدث في الندوة الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومى للمرأة، ومن أسر الشهداء نهلة أحمد ابنة الشهيد البطل مقدم أحمد حسن، أحد أبطال سلاح الدفاع الجوى بحرب أكتوبر المجيدة، وهيام حامد أرملة الشهيد البطل رائد طيار سليمان ضيف الله أحد أبطال حرب أكتوبر، وصباح يوسف والدة الشهيد الرائد وائل كمال الذي استشهد في أحداث مطار العريش عام ٢٠١٧ ضمن كتيبة الأبطال 103 صاعقة كتيبة العقيد أركان حرب "أحمد منسى".

وتضمنت سلسلة ندوات حول دور المرأة فى حرب أكتوبر وما بعدها من معارك وأزمات كعمود الخيمة بالنسبة للمجتمع، فهى صانعة الأبطال والحامية لجبهة الأمان الأسرى والإنسانى.

نقابة الصحفيين النشيد الوطنى أمين الرافعي مئوية سيد درويش الصحفيين محمد الباز

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