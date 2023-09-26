انطلاق احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوى الشريف

برعاية قناة "الحياة"

انطلقت منذ قليل، احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف، التي يقدمها الشيخ محمود التهامي على مسرح النقابة، تحت عنوان "الليلة المحمدية".

قدم الحفل الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم، الذي رحب بالضيوف، وأكد أن النقابة تقوم بدور توعوي واضح في المجتمع، مثمنًا أداء مجلس نقابة الصحفيين واللجنة الثقافية.

يقام الحفل تحت رعاية "قناة الحياة" التي تعاونت مع نقابة الصحفيين خلال الفترة الأخيرة في إحياء حفلة المطرب الكبير علي الحجار في فعالية ضخمة تخليدا لذكرى "فنان الشعب" سيد درويش.



ويشدو الشيخ محمود التهامي خلال الاحتفالية بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله من بينها: "قمر سيدنا النبي، صعايدة يا رسول الله".



الحفل يحضره الزملاء الصحفيون وأسرهم بموجب كارنيه النقابة، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المحبين للإنشاد، كما تم وضع شاشة عرض خلال الحفل بالدور الرابع بمبنى النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.