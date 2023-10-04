الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

العدد الـ49 من مجلة المسرح يحتفي بالذكرى المئوية لرحيل سيد درويش

المسرح
المسرح

تضمن العدد «49» (أكتوبر) من مجلة المسرح التي تصدرها دائرة الثقافة، مجموعة من المقالات والحوارات والرسائل حول مناسبات ومستجدات المسرح في الشارقة والعالم.

في «مدخل» العدد الجديد نطالع تقريرًا حول تقديم مسرحية «سدرة الشيخ»، المستلهمة من رواية «الشيخ الأبيض» لصاحب السمو حاكم الشارقة، بوساطة المخرج والمؤلف عماد الشنفري، في إطار موسم خريف صلالة الذي نظمته وزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان أواخر أغسطس الماضي.

دور المسرح الإماراتي في حفظ وإبراز التراث السمعي والبصري

كما نقرأ استطلاعًا حول دور المسرح الإماراتي في حفظ وإبراز التراث السمعي والبصري في الدولة، إضافة إلى تغطية لجانب من فعاليات مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي اختتمت دورته العاشرة أخيرًا.

وحفل باب «قراءات» بعدد من التعليقات والمراجعات حول جملة من العروض التي قدمت ببعض العواصم العربية، إذ كتب أحمد خميس عن مضمون وشكل العرض الراقص «حتشبسوت» للمخرجة المصرية كريمة بدير، وتطرق شريف الشافعي إلى الخصائص التجريبية في «قائمة الخديج» للمخرج الإماراتي عبدالرحمن الملا، وتحدث جوان جان عن مفهوم مسرحة التاريخ انطلاقًا من مشاهدته «سفر برلك» للمخرج سليم عجاج، وكتب جمال عياد عن العلامات الدلالية المرئية والمسموعة في ضوء مشاهدته «فريمولوجيا» للمخرج الأردني مسعود الحاكم، وتكلم محمد زيطان عن هوية وتوجهات المشروع الفني للمخرج المغربي محمد الحر قياسًا إلى عرضه الجديد «مفيستو».

وفي «رؤى» كتب صبري حافظ عن مفهوم «الكتابة الركحية» وأثره في العلاقة بين المخرج والممثل، بينما كتب مصطفى رمضاني عن التحديات التي ترافق تجارب مسرح الفضاءات المفتوحة.

وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة لعيد عبدالحليم مع الكاتب المصري محمد السيد عيد، وكتب إبراهيم الحسيني عن عراقة المسرح القومي المصري وطرازه المعماري في «صروح». وفي «أسفار» حكى المخرج هشام كفارنة رحلته المسرحية إلى العاصمة المغربية قبل عشرين عامًا.

وفي «أفق» كتب الحسام محيي الدين عن التجربة المسرحية للفنانين السوريين رنيم أسبر، ومرهف أبوحجيلة. وحوى «رسائل» تقارير عن فعاليات مسرحية في القاهرة، والجزائر، وتونس، وبغداد.

وفي «متابعات» نشرت المجلة حوارات قصيرة مع المخرج العماني طاهر الحراصي، والكاتب السوداني عادل سعد يوسف، والمخرج الإماراتي محمد العامري، والكاتبة التونسية سامية العمامي، كما نشرت مقالة بمناسبة الذكرى المئوية لرحيل الفنان سيد درويش حول علاقته بيوسف وهبي، إضافة إلى مواد أخرى.

مئوية سيد درويش الذكرى المئوية سيد درويش 100سنة على رحيل سيد درويش مجلة المسرح مجلة المسرح الشهرية

مواد متعلقة

غدا.. يوم للحكي ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

أبوالغيط يهنئ الشعب والقيادة السياسية بمناسبة 50 عامًا على انتصار أكتوبر

"شغف" العراقي يرصد نظرة المجتمع للمرأة على مستوى العالم

"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

حزب المؤتمر: يجب على الحكومة عرض ما أنجزته بشكل سنوى (فيديو)

"مستقبل وطن": الرئيس السيسى هو الشخص المناسب لاستكمال المسيرة (فيديو)

لا ارتفاع جديدًا.. الغرف التجارية: نعمل للتخفيف عن المواطن فى أسعار كافة السلع (فيديو)

رئيس حزب الاتحاد: لا توجد مقارنات بين الرئيس السيسى وأى مرشح آخر

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

عاجل.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى محلات الصاغة

الإطاحة بمكارثى تضع مساعدات أمريكا لأوكرانيا "على المحك"

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

عاجل.. كأس مصر والشامبيونزليج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال