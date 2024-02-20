"الصحفيين" تعلن إجراءات تنفيذ الدورات التدريبية للمتقدمين للجنة القيد تحت التمرين 2024

تبدأ لجنتا القيد وتطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، الثلاثاء الموافق 27 فبراير، تنفيذ الدورات التدريبية التي تعقدها النقابة للمتقدمين للجنة القيد بجدول تحت التمرين لعام 2024.

وتتضمن ست دورات تدريبية هي: مهارات الكتابة والتشريعات الصحفية واللغة الإنجليزية للصحفيين ومهارات إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي والإخراج الصحفي والتصوير الصحفي.

وعقدت لجنتا القيد وتطوير المهنة والتدريب عدة اجتماعات لتنسيق دورات تأهيل المتقدمين الجدد للقيد في جدول "تحت التمرين" وتمت الاستفادة من "الحقيبة التدريبية" الشاملة التي أعدها المركز، حتى يمكن حصول المتقدم على أقصى استفادة من تنوع الدورات ومن كفاءة المدربين، وكذلك الاستفادة من إمكانات المركز في تطوير إجراءات الاشتراك في الدورات ومتابعة فعالياتها، وميكنة الوثائق المطلوبة إلكترونيًا.

وطبقًا لما قررته اللجنتان فإن إجراءات تنفيذ الدورات ستمضي على النحو التالي:

ـــ يتعين على الزملاء المتقدمين للقيد ملء نموذج البيانات الخاص بالتقدم للقيد والدورات، المنشور على هذه الصفحة، وإرساله قبل الساعة السادسة من مساء الخميس 22 فبراير 2024.

ــــ الدخول على النموذج وملء البيانات يتطلب أن يكون لدى كل زميل متقدم حساب بريد الكتروني على خدمة "جي ميل Gmail"، ومن ليس لديه حساب يتعين عليه إنشاء حساب أولًا.

ــــ على المتعين ملء النموذج بدقة ومراجعة البيانات قبل الإرسال، خاصة الاسم والرقم القومي والهاتف ورقم حساب الواتس آب، لأن النموذج غير متاح به التعديل أو الإرسال أكثر من مرة، وأي خطأ في إدخال البيانات سيؤثر في إجراءات التقدم للجنة والتسجيل في الدورات التدريبية والامتحانات والنتائج، ولتلافي الأخطاء يفضل كتابة البيانات في ملف منفصل ومراجعتها أولا، ثم إدخالها في النموذج بعد ذلك بالنسخ واللصق.

ـــ بعد اكتمال وصول بيانات المتقدمين عبر النموذج، سيصل لكل زميل على بريده الإلكتروني بخدمة "جي ميل" رسالة بها رابط يفتح صفحة مؤمنة، يستطيع من خلالها مطالعة بيانات جدوله التدريبي الكامل، مقسمًا إلى جلسات تدريب وجلسات تقييم، وتضم البيانات اسم المدرب والقاعة واليوم والتوقيت والدورة وموضوع الجلسة، فضلًا عن بيانات الحضور والغياب، وأي تنبيهات أو بيانات أخرى تخص التدريب.

ـــ تعقد الدورات بمقر مركز التدريب بالدور السابع بمبنى النقابة، وتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير وتستمر حتي الأحد الموافق 7 أبريل 2024.

ـــ يتم تقسيم المتقدمين إلى ست مجموعات، بواقع 41 زميلًا في كل مجموعة، ويكون حضور الجلسات بالتناوب بين المجموعات حسب جدول معد ويعلن قبل بدء الدورات.

ـــ يحصل كل متقدم خلال فترة التدريب على 39 جلسة، موزعة علي الدورات الست، بواقع 33 جلسة تدريب و6 جلسات تقييم، وتعقد جلسات التقييم مرة واحدة بعد كل أربعة أيام تدريبية، أو انتهاء جلسات دورة كاملة، وطبقًا لجدول المواعيد المعلن.

ـــ تعقد الجلسات أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس، بواقع ثلاث جلسات يوميًا، مدة الجلسة ساعة ونصف، وتبدأ الجلسات في تمام العاشرة صباحًا، ويختلف موعد بدء جلسات كل مجموعة عن الأخرى، حيث سيكون هناك فارق 30 دقيقة بين موعد بدء جلسات كل مجموعة عن الأخرى، حرصا علي الراحة وتجنبًا للتكدس وضمان سهولة الدخول والخروج من القاعات.

ــــ يتعين على المتقدمين الحضور قبل بدء الجلسات بـ 15 دقيقة على الأقل من الموعد المعلن بالجدول للجلسة الأولى من اليوم التدريبي، ويمنع منعًا باتًا الحضور مباشرة إلى مركز التدريب، بل يتم التوجه مباشرة إلى كافيتريا النقابة بالدور الثامن، وسيكون في استقبال الزملاء بالدور الثامن أحد مسئولي مركز التدريب لأخذ توقيعات الحضور والغياب، وبعدها يتم التوجه للقاعة المخصصة للتدريب، أما عملية تسجيل الحضور والغياب في الجلستين الثانية والثالثة فستتم داخل القاعة قبل بدء أعمال الجلسة، ويمنع دخول أي زميل للجلسة بعد دخول المدربين وبدء أعمال الجلسة.

ـــ بعد انتهاء أعمال كل جلسة يتعين على المشاركين بها مغادرة الدور السابع والصعود إلى كافيتريا الثامن، لقضاء فترة الاستراحة بين الجلسات ومدتها نصف ساعة، ويحظر تمامًا وجود أي زميل بالمركز خلال فترة الراحة، منعًا للتكدس والتداخل مع الحاضرين في الجلسات الأخرى الجارية في الوقت نفسه.

ـــ تجرى جلسات التقييم إلكترونيًا وفقًا لنظام تقييم معياري مطبق بمراكز التدريب دوليًا.

ــــ تدخل بيانات الحضور والتأخير والغياب المسجلة يوميًا ضمن معايير التقييم في نهاية فترة التدريب.

ـــ التدخين وتناول المشروعات والأطعمة محظور كليًا على المتقدمين في أثناء وجودهم بمركز التدريب، ومتاح فقط في فترات الاستراحة بكافيتريا الدور الثامن.

ــ تتوقع إدارة الدورات منهم الالتزام بالإجراءات السابقة بكل دقة، وتجنب كل ما يتعارض مع الهدوء والنظام، وأي سلوك مخالف سيعرض صاحبه للحرمان من دخول الجلسة الجارية وقت وقوع المخالفة واعتباره غيابًا، مع احتساب نقطة سلبية في سجل التقييم الخاص به.