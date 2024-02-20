مراجعة مستندات المتقدمين إلكترونيًا.. تفاصيل الدورات التدريبية للقيد بجدول تحت التمرين بـ"الصحفيين"

قال هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن لجنتي القيد والتدريب بالنقابة اتفقتا على إقرار نظام جديد للدورات المؤهلة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين، حيث تتولى لجنة التدريب إعداد برنامج جاد وفقًا للائحة القيد، يحصل بمقتضاه المتدرب على دورات في اللغتين العربية والإنجليزية والتشريعات القانونية ومهارات الحاسب الآلي.

وأضاف "يونس" أن ذلك هو التزام بنص اللائحة التي تم اعتمادها في عام 2016، وسيتيح النظام الجديد أيضًا لأعضاء لجنة القيد مراجعة المستندات الخاصة بكل متقدم إلكترونيًا، وسيسهل هذا مراجعة مستندات المتقدمين.

وقال وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، محمد سعد عبدالحفيظ، إن ابتداءً من اليوم سيكون متاحًا على موقع النقابة رابط للزملاء المتقدمين للقيد بلجنة تحت التمرين يمكنهم بمقتضاه بدء التسجيل في الدورات التي ينظمها مركز التدريب بالنقابة، ويتعين على المتقدمين ملء بياناتهم بطريقة صحيحة وبدقة بالغة، حيث يمكن تصنيفهم وفقًا لتخصصاتهم في الأقسام التي يعملون بها في الصحف، حتى يمكن توجيههم للدورات الملائمة لتخصصاتهم.

وأضاف "عبدالحفيظ" أن الدورات ستبدأ من يوم 27 فبراير الجاري حتى 7 أبريل، مشيرًا إلى أن الامتحانات التي ستعقد عقب انتهاء الدورات التدريبية ستكون إلكترونيًا داخل مقر النقابة، حيث ستخصص النقابة أجهزة الحاسوب اللازمة لإجراء هذه الامتحانات وفقًا لعدد المتدربين الذي لن يتجاوز 40 متقدمًا في الامتحان الواحد.

من جهته، قدم جمال غيطاس، مستشار مركز التدريب، شرحًا تفصيليًا لكيفية عمل النظام الجديد، والأيقونة التي تم تخصيصها على موقع النقابة للجنة تحت التمرين.

وأوضح "غيطاس" أنه سيتم تقييم كل متقدم حسب تخصصه، وستكون النسبة الأكبر إلكترونية وتقليل تدخل العنصر البشري.