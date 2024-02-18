حجز الطعون كافة على انتخابات المحامين 2024 لجلسة السبت

قررت محكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم الأحد، حجز جميع الطعون على انتخابات نقابة المحامين للحكم جلسة السبت 24 /2 /2024.

وأكدت مصادر لـ"الدستور"، أن المحكمة في جلستها اليوم نظمت حضور المحامين لمنع الاشتباك كما حدث في الجلسة الماضية، وكذلك حضر مندوب عن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بمستندات توضح أسباب استبعاد بعض المرشحين من القائمة النهائية للمرشحين.

ونظرت محكمة القضاء الإداري ما يصل إلى 40 طعنًا قضائيًا بشأن انتخابات المحامين، تنوعت بين طعون خاصة بمحامين رفضت النقابة تسلم أوراق ترشحهم ويطلبون إدراجهم بقائمة المرشحين، وطعون محامين تم استبعاد أسمائهم من الكشوف الأولية بعد أن تم تسلم أوراق ترشحهم وطعون لمرشحين تم إدراج أسمائهم بكشوف المرشحين الأولية، وتم استبعادهم من كشوف المرشحين النهائية، وطعون تطالب باستبعاد مرشحين تم إدراج أسمائهم فى الكشوف النهائية، وأخيرًا دعاوى تطالب بوقف الانتخابات برمتها.

نقيب المحامين يجتمع بمديري إدارات النقابة

فيما عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعا مع مديري إدارات النقابة العامة للمحامين، لمناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بانتخابات مجلس نقابة المحامين 2024، والتي تجرى في التاسع من مارس المقبل.

وأكد نقيب المحامين، أن الانتخابات سوف تتم بإشراف قضائي كامل يختص بكل ما يتعلق بالانتخابات، مطالبًا مديري الإدارات بضرورة تقديم كل سبل التعاون إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لإجراء عملية انتخابية نزيهة وتاريخية، تعيد هيبة وصورة النقابة، وتعكس مكانتها المرموقة في المجتمع، وتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية.

وشدد على أن كل الضمانات تم توفيرها لإتمام كل مراحل العملية على أكمل وجه، وحتى تكون تعبيرا حقيقيا عن نبض الجمعية العمومية وإرادتها، مضيفًا أنه لن يسمح بممارسة أي ضغوطات على موظفي النقابة لتنفيذ تعليمات مخالفة.