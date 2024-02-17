"علام" يكشف تفاصيل مشروع دخول المحامين لمنظومة التأمين الصحي الشامل

تحدث عبد الحليم علام، نقيب المحامين، والمرشح لذات المنصب في الانتخابات المقررة 9 مارس المقبل، عن مشروع انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح علام في تصريحات له، أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن هذا ما دفعنا لقبول دخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها.

نقيب المحامين: تفتيت المركزية جنى ثمارها أعضاء الجمعية العمومية



وكان قد شهد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت افتتاح الدورة الرابعة من معهد المحاماة ببني سويف، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعي، ولفيف من شيوخ محامي بني سويف، والمحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية ببني سويف.

استهل عبدالحليم علام، كلمته بالترحيب بالمحامين الجدد المنضمين حديثًا لنقابة المحامين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالثقافة العامة للمحامي الشاب، والتي تساعده في تأدية مهام عمله.

وعرض خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.

وأكد نقيب المحامين، أن مشاكل المحامين واحدة في كل أنحاء الجمهورية، وكل نقيب أتى في السابق لم يستطيع أن يضع لها حلول جذرية، مؤكدًا أنه يعلم كل هذه المشاكل ويعمل على حلها بشكل جذري بعيدًا عن المسكنات التي كانت في السابق.

وأوضح الأستاذ عبدالحليم علام، أنه استلم النقابة وميزانيتها بها مليار و2 مليون جنيه، وبعد 14 شهرًا تقلد فيهم منصب نقيب المحامين، وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و431 مليون جنيه، بزيادة 429 مليون جنيه، برغم من زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، وشراء أندية ومقرات للنقابات الفرعية، وكل هذه الأرقام مثبته وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.