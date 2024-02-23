انطلاق التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

انطلقت، منذ قليل، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، على مستوى الجمهورية، وبدأت عمليات التصويت من الساعة العاشرة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة السابعة مساءً، في حوالي ٣٠ لجنة مُخصصة للتصويت في النقابات الفرعية بالمحافظات.

ودعت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لحضور انتخابات التجديد النصفي المقررة اليوم الجمعة، على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

يأتي ذلك نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

وأكدت اللجنة المشرفة أن الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة (2022م) طبقًا لأحكام المادة رقم (13) من قانون النقابة.

الجمعية العمومية العادية للنقابة

كما وجهت النقابة الدعوة للمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة.

ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحًا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

ويناقش جدول الأعمال

1- الكلمة الافتتاحية والترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العمومية.

2- مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للعام الماضي.

3- اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2023م.

4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م.

5- تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

6 - اعتماد اللائحة الماليـة والإداريـة لصندوق الرعاية الاجتماعيـة.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.