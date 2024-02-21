الأربعاء 21 فبراير 2024
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سياسي

نقابة المهندسين تعلن الضوابط التنظيمية لانتخابات التجديد النصفي

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، الضوابط التنظيمية الخاصة بسير إجراءات انتخابات التجديد النصفي والمقررة الجمعة المقبل.

وقال المهندس ياسر صقر، رئيس اللجنة، إنه بعد الانتهاء من إجراءات الفرز سوف يقوم المستشار رئيس اللجنة العامة بتسليم المستلزمات (بطاقات التصويت المستخدمة وغير المستخدمة وكشـوف الفرز والرصد ومحاضر الإجراءات وكشوف الحضور) أوراق العملية الانتخابية (استمارات الانتخاب) إلى لجنة الانتخابات الفرعية بمحضر تسليم ليقوم بتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة. 

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ولفت إلى أنه يعتمد رئيس النقابة الفرعية محضر الفرز الخاص بتلك النقابة قبل إرساله مع رئيس لجنة الانتخابات الفرعية إلى النقابة العامة لتسليمه شخصيا إلى الأمين العام ويفض المظروف بمعرفة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامـة ويحرر بذلك محضـر وتحتفظ النقابة بأوراق الانتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبخاتم النقابة طبقا للمادة (17) من النظام الداخلي لقانون نقابة المهندسين.

وأشار إلى أن لجان الانتخابات الفرعية تصدر تصاريح التغطية الإعلامية، وتتخذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحسن سير وتنظيم وتيسير العملية الانتخابية.

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وأشار إلى السماح للمرشحين بالمرور على اللجان الفرعية وله أن ينيب في حضور إجراءات الاقتراع والفرز وكيلا عنه ويقتصر دوره علـى الرقابة والمتابعـة دون التدخل في سير العملية الانتخابية وذلك بموجب التفويض الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة ولا يسمح بتواجد المرشح ووكيله في آن واحد، مع التنبيه على وكلاء المرشحين بإثبات تفويضاتهم لدى اللجنة العامة، وفي جميع الأحوال يرجى الالتزام بتعليمات المستشار ممثل الجهة القضائية والسيد المهندس رئيس لجنة الانتخابات الفرعية وذلك لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وجاءت هذه الضوابط كالتالي:
ضرورة إظهار كارنيه النقابة + (الرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية أو رخصة قيادة بها الرقم القومي) عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور للسادة الناخبين وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.


دخـول الناخب لجنة الانتخابات بالبرنت الورقي المطبوع من مستخدمي الحاسـب الآلـي بالنقابة الفرعية ويتسلمه مستشار اللجنة الفرعية ويتحفظ عليه لحين تسليمه لمندوب اللجنة العليا للانتخابات. يحظر السماح بوجود أي دعاية انتخابية داخل اللجان الانتخابية يوم الانتخابات. الحفاظ على الانضباط داخل المقر الانتخابي.

التأكيد على استخدام الحبر الفوسفوري للسادة المهندسين الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية الفرعية.

يجب تسليم البرنت الورقي المطبوع الخاص بالناخب بكل لجنة فرعية للسادة مندوبي اللجنة العليا للانتخابات بمحضر تسليم بعد الانتهاء من اليوم الانتخابي.

في حاله حدوث أي أعطال تقنية تعوق تنفيذ اشتراك المهندسين يتم استخدام نماذج يدوية مختومة بخاتم النقابة الفرعية وإعطائه نسخة منها تفيد السـداد وذلك لعدم إعاقة الإدلاء بصوته ويتم تسجيله بالنظام الإلكتروني فيما بعد.

 يحظر على المهندس (الناخب) الإدلاء بصوته إلا في المقر الانتخابي (النقابة الفرعية المسجل بها). 

لا يعتد بأي مخاطبات غير صادرة من اللجنة العليا ومختومة بخاتمها.

 سيتم تعليق التصويت داخل اللجان الانتخابية اعتبارا من الساعة (١٢ ظ) وحتى الساعة (ا ظ) وذلك بعد التنسيق مع السادة ممثلين الهيئة القضائية بالبقاء داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.

اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين التجديد النصفي المهندس ياسر صقر

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