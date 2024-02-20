استعدادات نقابة المهندسين بالوادي الجديد لإجراء انتخابات التجديد النصفي

استعدت نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد، لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية والعامة، والتصويت لانتخاب الأعضاء بالشعب المختلفة وذلك يوم الجمعة المقبل.

وقال أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد المهندس أحمد عبدالرحيم - في بيان اليوم الثلاثاء- إنه تم دعوة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد، للمشاركة بحضور الانتخابات يوم الجمعة المقبل، بدء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، مؤكدا توفير كافة سبل الراحة لسهولة التصويت.



وأشار إلى أن انتخابات التجديد النصفي تشمل نصف أعضاء المجلس بالشعب المختلفة، لانتخاب 7 أعضاء جدد بواقع 2 من الأعضاء بشعبة مدني، وعضو واحد بشعبة عمارة، وعضو واحد بشعبة ميكانيكا، و3 أعضاء بشعبة الكهرباء، مؤكدا تنافس نحو 14 مرشحا بالنقابة الفرعية للمهندسين بالوادي الجديد.

وأكد أمين عام نقابة المهندسين أن الانتخابات ستجرى في لجنتين، الأولى بمدينة الخارجة، والثانية بمدينة موط في الداخلة، تحت إشراف قضائي وإشراف نقابة المهندسين، لافتا إلى أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم طبقا للمادة 13 من قانون النقابة حيث تضم المحافظة نحو 1500 مهندس قريب، أعضاء الجمعية العمومية، ويتم التصويت على انتخاب المرشحين لمجلس النقابة العامة بالتجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن.