نقابة المهندسين بالإسكندرية تعلن انعقاد جمعيتها العمومية في 28 فبراير

تعقد نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية الجمعية العمومية العادية يوم السبت 28 فبراير الساعة الرابعة عصرًا، وتدعو النقابة أعضاءها للحضور بمقر النقابة بالشاطبي وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تؤجل الساعة السادسة مساءً.

استقبال مقترحات المهندسين أعضاء الجمعية العمومية مكتوبة اعتبارًا من اليوم

وتنوه نقابة المهندسين بالإسكندرية أنه يتم استقبال مقترحات المهندسين أعضاء الجمعية العمومية مكتوبة، اعتبارًا من اليوم حتى الأربعاء 21 فبراير وتسلم باليد لسكرتارية النقابة بالشاطبي.

وأكدت نقابة المهندسين بالإسكندرية أن حضور اجتماع الجمعية العمومية للأعضاء المسددين الاشتراكات حتى عام 2022 أو الذين أعفوا من أدائها، وتوضح نقابة المهندسين بالإسكندرية إنه لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره ربع الأعضاء، وإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع ساعتين ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره خمسون عضوًا على الأقل.

فرص تدريبية مجانية للمهندسين بملتقى سوق العمل

وكانت قد نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، يناير الماضي، قرعة علنية فى مبنى النقابة بالشاطبى وفاز فيها 275 مهندس لتوفير فرص تدريبية مقدمة من شركات التدريب الهندسية مجانية بالكامل والتي تم التقديم لها خلال ملتقى سوق العمل الهندسي 2.

وأقيمت القرعة تحت إشراف لجان العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى والتوظيف برئاسة الدكتور محمد صلاح والشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي، والعلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد، فى إطار التعاون المشترك بين لجان نقابة المهندسين بالإسكندرية لتوفير فرص تدريبية للمهندسين لتأهيلهم لسوق العمل.

54 شركة هندسية بملتقى سوق العمل الهندسي2

يذكر أن نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية ملتقى سوق العمل الهندسي 2، وشارك فى الملتقى 54 شركة هندسية مختلفة لتقديم فرص عمل للمهندسين واستقبال السيرة الذاتية الخاصة بالمهندسين، بالإضافة الى مشاركة مراكز تدريب مختلفة تقدم فرص تدريب للمهندسين كما شارك فى الملتقى عدد كبير من شباب المهندسين.