الثلاثاء 23 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

"المجتعات العمرانية" تتابع مشروعات المرافق والإنارة بالمنيا الجديدة (صورة)

مسئولي جهاز المنيا
مسئولي جهاز المنيا الجديدة

أجرى المهندس عصام بدوي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن الجديدة بالقطاع الشمالي، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المرافق والبنية التحتية والممشى السياحي وأعمال الإنارة بكافة أحياء مدينة المنيا الجديدة، يرافقه المهندس أحمد مصطفى محمد ( رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة).

https://www.dostor.org/4607880

واستهل بدوي والوفد المرافق له بجهاز مدينة المنيا الجديدة، جولاته التفقدية بالمرور على المشي السياحي بالحي الرابع وخلال جولاته، مشددا على سرعة تنفيذ الأعمال مع ضغط الشركات المنفذة بتكثيف العمل في أعمال الزراعة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات وانهاء تشطيب اماكن انتظار السيارات. 

كما شملت الجولة التفقدية متابعة أعمال المرافق والحقن بمحطة التنقية ورفع كفاءة جميع العنابر ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة.  

وعاين بدوي المروق رقم (1) والذي تم الانتهاء من أعمال معالجة الرشح به طبقاا لأصول الصبغة في أثناء ملئ المروق بالمياه، وذلك لاختبار المعالجة التي تمت به، وأوصي بأن تكون أعمال الملئ على مراحل حتى تظهر أي ترشيحات جديدة.

وعاين وقد مسئولي القطاع الشمالي لتنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية، مبنى المرشحات وغرف المحابس الخاصه بالمرشحات ومراجعة الملاحظات التي أبدوها خلال الأسبوع الماضي. 

كما أوصى المهندس عصام بدوي بضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام، ووجه بالتشديد على الشركة القائمة بأعمال التشغيل والصيانة على تنفيذ أعمالها طبقا للمواصفات الفنية واتباع شروط السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمحطة وتكثيف العمالة.

توجه الوفد إلى محطة المعالجى الثلاثيى وتفقد جميع مراحل المعالجة، مشددا على شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء  أعمال المشروعات.

القطاع الشمالى البنية متابعة التحتية الممشى المنيا الجديدة

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