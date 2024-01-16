بالصور.. مسئولو جهاز المنيا يتابعون أعمال رصف الطرق والممشى السياحى ومحطة تنقية

تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، فى جولة اليوم، عددا من المشروعات، رافقه خلالها مديرو الإدارات المختصة، بدأت بالمرور على تطوير الطريق الجنوبي بطول 2.5 كيلومتر، والممشى السياحي أمام الحي الرابع، مؤكدًا ضرورة تشطيب الجزء الأول من الممشى من تنفيذ باردورات- إنترلوك- كذلك أعمال أسفلت ودهانات الخرسانة والبندورة، وسيتم الانتهاء من تنفيذ الممشى السياحي فى غضون الأيام المقبلة.

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متابعة مستمرة لأعمال الطرق بالمنيا الجديدة

باشر رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أعمال الأسفلت بالطريق الجنوبي، كما أنه جار الانتهاء من أعمال أسفلت وتنسيق الموقع في محطه تنقية المياه.

وأفاد مسئولو جهاز المنيا الجديدة بأنه تم الانتهاء من أعمال أسفلت المحطة وجار الانتهاء من تنفيذ الأرصفة وتلافي الملاحظات في الممشى السياحي الخاصة بالبردوارات الخرسانية بالممشى السياحي أمام الحي الخامس، كما أنه جار تجهيز أعمال تنسيق الموقع في الممشى السياحي أمام الحي الثالث والرابع.

جهاز المنيا الجديدة يتابع رفع كفاءة محطة التنقية

وتفقد رئيس جهاز المنيا الجديدة والوفد المرافق له، محطة التنقية الرئيسية وتنفيذ أعمال رفع كفاءة المحطة وأعمال حقن المروقات من اعمال الترشيحات، كما قام بالمرور على غرفة الإسكادة الخاصة بالتشغيل الآلي بالمحطة.

كما قام مسئولو جهاز المدينة بالمرور على المرشحات وعنابر الطلمبات، مطالبين بضرورة سرعة معالجة بعض الشروخ والترشيحات بالمبنى، وكذلك تجميع جميع الكابلات داخل دكتات وصنفرة ودهان.