قائمة "المهندس يستحق" تخوض انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

تنطلق انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية يوم الجمعة 23 فبراير 2024 بنادي المهندسين سابا باشا، وهي انتخابات التجديد النصفي لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بدلًا ممن مر على انتخابهم 4 سنوات سابقة.

وأعلنت قائمة انتخابات “المهندس يستحق“ خوضها الانتخابات تحت شعار ”الخبرة والشباب لأجل المهنة والمهندس”، في إشارة إلى تشكيل القائمة الذي يضم خبرات متنوعة في العمل العام الخدمي والنقابي وضمها لعنصر الشباب دعمًا لمشاركتهم الايجابية بجانب تواجد الخبرات النقابية السابقة.

وتضم القائمة ثلاثة مرشحين على مقعد كهربا وهم المهندس محمد فتح الباب عضو المجلس المنتهية فترته وتولى لجان التمغة الهندسية والرحلات والسلامة والصحة المهنية سابقًا، المهندس وليد ماضي عضو المجلس السابق أيضا وتولى رئاسة لجنة الرحلات خلال السنوات الأربعة الأخيرة، والمهندس مينا ميلاد عضو لجان الصناعة والطاقة واللجنة الاجتماعية بالنقابة

سابقًا.

كما أعلنت القائمة عن مرشحها على مقعد ميكانكيا وهو المهندس باسل ياسر مقرر لجنة الشباب خلال العامين السابقين، ويمثل عنصر الشباب في القائمة وكان قد تولى رئاسة اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية سابقًا.

كما ضمت القائمة الدكتور مهندس ميسرة خيري الطحان كمرشحًا على مقعد مدني وهو دكتور مدرس بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية وعمل بالعديد من المشروعات الهندسية التي تخدم المجتمع السكندري.

وعلى مقعد بترول وتعدين / غزل ونسيج يمثل القائمة المهندس محمد السعدي وهو رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية سابقًا.

كما أشارت القائمة إلى عودة المهندس محمد الرشيدي كمرشح عن القائمة على مقعد عمارة بعد حصوله على حكم قضائي بادراجه ضمن كشوف المرشحين.

وتضمنت خطة العمل التي طرحتها القائمة أهمية الدفاع عن الحقوق المهنية للمهندسين كونهم ركيزة أساسية في التقدم والتنمية، تطوير وزيادة الخدمات المقدمة لمهندسي الثغر لهم ولأسرهم، والعمل على تقدير شيوخ المهنة وتحقيق طموحات وآمال شباب المهندسين المرجوة من نقابتهم.

يذكر أن يشترط في الانتخابات ليكون صوت الناخب صحيحًا أنه يقوم باختيار ثلاثة مرشحين بمقعد كهربا، مرشح واحد فقط بمقعد ميكانيكا، مرشح واحد فقط بمقعد مدني، مرشح واحد بمقعد غزل/بترول وأيضًا مرشح واحد فقط على مقعد عمارة.

وفي حالة اختيار الناخب لعدد أكثر أو أقل من العدد المطلوب لكل مقعد يصبح الصوت باطلًا.