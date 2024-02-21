الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الأعلى للإعلام" يثمن مرافعة مصر أمام العدل الدولية: استمرار الدور المصرى الرائد

كرم جبر
كرم جبر

ثمن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، واصفًا إياها بالتاريخية التي وثقت جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن المرافعة كشفت للعالم أجمع جرائم الإبادة والممارسات العدوانية والإجرامية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي حاولت طمسها. 

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وأكد أن المرافعة تأتي ضمن التحركات التاريخية التي تقوم بها مصر تجاه القضية الفلسطينية انطلاقًا من دورها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الوصول إلى حل الدولتين، وتؤكد للعالم أجمع استمرار الدور المصري الرائد والمحوري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، بحكمة شديدة وحزم بداية من رفض التهجير القسري وصولًا إلى تقديم المساعدات الإغاثية التي لم تنقطع منذ بداية العدوان على غزة.

المجلس الأعلى الصحفي كرم جبر محكمة العدل الدولية جرائم الحرب الشعب الفلسطيني الاحتلال

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