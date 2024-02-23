استئناف التصويت فى انتخابات "المهندسين".. والنبراوى يدعو أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بكثافة

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة استئناف عملية التصويت في الانتخابات بعد توقفها لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة.

وأدلى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بصوته الانتخابي، بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة باستاد القاهرة، صباح اليوم.

الانتخابات النقابية

ودعا المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، جموع مهندسي مصر للمشاركة بكثافة في الانتخابات النقابية التي تُجرى اليوم بجميع المحافظات.

انتخابات نقابة المهندسين

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات نقابة المهندسين تُجرى اليوم، من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وانطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحًا انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى السابعة مساءً.

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين

ودعت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أعضاء الجمعية العمومية لحضور انتخابات التجديد النصفي المقررة اليوم الجمعة، على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وأكدت اللجنة المشرفة أن الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة الماليـة السابقة على موعد انعقاد الجلسة (٢٠٢٢م ) طبقًا لأحكام المادة رقم (13) من قانون النقابـة.

يأتي ذلك نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.