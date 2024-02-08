الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتخابات المحامين 2024: أسباب إعادة تحليل المخدرات لبعض المرشحين

مجدى سخى
مجدى سخى

قال مجدي سخي، عضو مجلس نقابة المحامين، المرشح لعضوية المجلس في الانتخابات المقررة ٩ مارس المقبل، إن إعلان الكشوف النهائية للمرشحين متضمنة اسماء من تم إعلان أن لديهم أزمة في تحليل المخدرات، يؤكد أن هناك من كان يرد أن يعبث في العملية الانتخابية ولكن لم ينجح.

وأضاف سخي، لـ"الدستور":"الإجراء الذي تم بإعادة الكشف لبعض المرشحين يدل على أن هناك أيدي من النقابة كانت تريد العبث في أوراق الترشح، فنتيجة العينة الاولى كانت سلبية وعندما اعدناه جاءت سلبية أيضًا.

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بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات "المحامين"

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، الخميس، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات.

وتعلن اللجنة القضائية، عن كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024.

وستعلن عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024.

وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

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