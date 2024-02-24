السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

فرز الأصوات في انتخابات
فرز الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، نتيجة فرز الأصوات فيما يخص انتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، فيما تم إرسال صناديق اقتراع انتخابات الشعب العامة إلى اللجنة المركزية.

وجاءت نتيجة انتخابات مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة كالتالي:

شعبة ميكانيكا: أحمد مهران وجون غالي 
شعبة مدني: إبراهيم حلمي متري
شعبة عمارة: إيهاب حسن 
شعب غزل ونسيج وتعدين ونووية: أحمد سلطان
شعبة كهرباء: أحمد فوزي وحسام هاشم

وكانت قد بدأت في السابعة مساء، أعمال فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بعد غلق باب التصويت، في الساعة السابعة مساءً.

وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للاقتراع فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، تحت إشراف قضائي كامل.

وتُجرى الانتخابات على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية بكافة المحافظات ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

لا تجاوزات ولا معوقات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

وأكدت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين المصرية لعام ٢٠٢٤  انتظام سير العملية الانتخابية والتي بدأت في تمام العاشرة صباحًا بكافة محافظات الجمهورية، حيث شهدت إقبالا متوسطا في ظل جو من التنافس الشريف بين كافة المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية المختلفة، ولم يتم رصد أي معوقات للتصويت في أي محافظة، كما أنه يتم التواصل على مدار الساعة مع رؤساء اللجان الانتخابية بالمحافظات لحل أي معوقات خاصة بإجراءات عملية الانتخاب.

وأضافت اللجنة أن الانتخابات تُجرى في ظل إشراف قضائي كامل وتعاون تام من السادة المستشارين مع اللجان الانتخابية بالمحافظات لإخراج انتخابات النقابة بما يليق بمهندسي مصر الأجلاء.

وأشارت اللجنة إلى  الدور الهام والتعاون الكامل من كافة مديريات الأمن منذ صباح اليوم لتأمين كافة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، ووجهت الشكر والتقدير لكافة الأجهزة المعنية على تعاونها مع اللجنة العليا للانتخابات لإنجاح تلك الانتخابات النقابية المهمة.

اللجنة المشرفة انتخابات نقابة المهندسين المهندسين التصويت مجلس النقابة الفرعية

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