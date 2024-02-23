الجمعة 23 فبراير 2024
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سياسي

الأمين العام لنقابة المهندسين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي

المهندس محمود عرفات
المهندس محمود عرفات

شارك المهندس محمود عرفات– أمين عام نقابة المهندسين في انتخابات التجديد النصفى للنقابة، والتى تُعقد الآن باستاد القاهرة، حيث أدلى بصوته باللجنة رقم 54 هندسة كيميائية ونووية.
وعقب الإدلاء بصوته، تفقد "عرفات" سير العملية الانتخابية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والاطمئنان على سير العملية التنظيمية للانتخابات وتذليل أي عقبات.

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وأشاد "عرفات" بالشكل التنظيمي الذي تتم به الانتخابات، وبالتزام المهندسين بالضوابط التنظيمية الخاصة بسير العملية الانتخابية، وهو ما يعكس الوجه الحضاري للمهندسين، وحرصهم على المشاركة الإيجابية في المشهد الانتخابي.
وأكد الأمين العام لنقابة المهندسين، انتظام عمل اللجان فى كافة النقابات الفرعية، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، للوقوف على كافة المستجدات للتعامل الفوري مع أى معوقات وتذليل أى عقبات.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات نقابة المهندسين تُجرى اليوم، من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن  لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وانطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحًا انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى السابعة مساءً.

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
ودعت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أعضاء الجمعية العمومية لحضور انتخابات التجديد النصفي المقررة اليوم الجمعة، على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وأكدت اللجنة المشرفة أن الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة الماليـة السابقة على موعد انعقاد الجلسة "2022م" طبقا لاحكام المادة رقم "13" من قانون النقابـة.

يأتي ذلك نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

أمين عام نقابة المهندسين نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي استاد القاهرة العملية الانتخابية

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