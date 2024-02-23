الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

هانى ضاحى يصوت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

هانى ضاحى خلال مشاركتة
هانى ضاحى خلال مشاركتة لانتخابات المهندسين

شارك المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين السابق، منذ قليل، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين والمقامة باستاد القاهرة.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة استئناف عملية التصويت في الانتخابات بعد توقفها لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة.

نقيب المهندسين

وأدلى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بصوته الانتخابي، بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة باستاد القاهرة، صباح اليوم.

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استئناف التصويت فى انتخابات "المهندسين".. والنبراوى يدعو أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بكثافة

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إقبال كبير فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالإسماعيلية

ودعا "النبرواي" جموع مهندسي مصر للمشاركة بكثافة في الانتخابات النقابية التي تُجرى اليوم بجميع المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات نقابة المهندسين تُجرى اليوم، من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن  لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وانطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحًا انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى السابعة مساءً.

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين

ودعت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أعضاء الجمعية العمومية لحضور انتخابات التجديد النصفي المقررة اليوم الجمعة، على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

واكدت اللجنة المشرفة أن الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة الماليـة السابقة على موعد انعقاد الجلسة "2022م" طبقا لاحكام المادة رقم "13" من قانون النقابـة.

يأتي ذلك نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

نقيب المهندسين السابق رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين استاد القاهرة

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