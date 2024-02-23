العشرات يتوافدون على مقر نقابة المهندسين فى بورسعيد للتصويت بالانتخابات

شهدت نقابة المهندسين الفرعية في بورسعيد، اليوم الجمعة، توافد العشرات من المهندسين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، تحت إشراف المهندس أحمد عبد الواحد، رئيس لجنة الانتخابات.

العشرات يتوافدون على مقر نقابة المهندسين للإدلاء بأصواتهم ببورسعيد

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة بورسعيد، عن إدلاء 150 ناخبا بأصواتهم في الساعات الأولى من فتح باب التصويت للاختيار من بين المرشحين على 7 مقاعد، منها مقعدان لشعبة الهندسة الكهربائية، ومقعدان لشعبة الهندسة الميكانيكة، 3 مقاعد لشعبة هندسه مدني.

ودعت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية ببورسعيد، كل المهندسين بالمحافظة للمشاركة بحضور الانتخابات، اليوم الجمعة، الموافق 23 فبراير، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.

وأعلنت اللجنة عن قوائم المرشحين لانتخابات المهندسين ببورسعيد، حيث يتنافس كل من المهندس خالد عرفة علي هلال، والمهندس مصطفى السيد فاضل الزلاط، والمهندس مينا مجدي راغب والمهندسة هبة محمد السيد عبده حمودة، ويبلغ عددهم 4 مرشحين على مقعد شعبة كهرباء.

ويتنافس كل من المهندس وائل سمير حرز، والمهندس محمد محمود الخولي، والمهندس رضا ابراهيم الدسوقي الغندور، والمهندس طه عمر علي عبد الله والمهندسة سحر محمد السيد عبد الرحمن والمهندسه ميرنا محمد إبراهيم فرج والمهندس محمد محمد محسن عياد، ويبلغ عددهم 7 مرشحين على مقعد شعبة ميكانيكا.

ويتنافس 8 مرشحين على مقاعد شعبة مدنى: المهندس عمرو طارق نوفل، والمهندس حسن عبد الرحمن حسن، والمهندس أحمد علي الشرقاوي والمهندس خالد محمد محمود أحمد، والمهندس عمرو إبراهيم محمد الجدع، والمهندس محمد هشام مصطفى احمد، والمهندس عبد القادر احمد البدري.

كانت قد أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين على مستوى محافظات الجمهورية، قوائم المرشحين للانتخابات، والتى تضمنت 1008 مرشحين، حيث تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، فيما ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

جانب من توافد المهندسين�في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

جانب من توافد المهندسين�في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

جانب من توافد المهندسين�في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

جانب من توافد المهندسين�في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

جانب من توافد المهندسين�في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

جانب من توافد المهندسين�في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

جانب من توافد المهندسين�في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

جانب من توافد المهندسين�في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

جانب من توافد المهندسين�في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

جانب من توافد المهندسين�في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

جانب من توافد المهندسين�في انتخابات التجديد النصفي للنقابة