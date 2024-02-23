الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

غلق باب الاقتراع.. والبدء فى فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

بدأت منذ قليل، أعمال فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بعد غلق باب التصويت، في الساعة السابعة مساءً.

وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للاقتراع فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، تحت إشراف قضائي كامل.

وتُجرى الانتخابات على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية بكافة المحافظات ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

اللجنة العليا للانتخابات: لا تجاوزات ولا معوقات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

وأكدت  اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين المصرية لعام ٢٠٢٤  انتظام سير العملية الانتخابية والتي بدأت في تمام العاشرة صباحًا بكافة محافظات الجمهورية، حيث شهدت إقبال متوسط  في ظل جو من التنافس الشريف بين كافة المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية المختلفة، ولم يتم رصد أي معوقات للتصويت في أي محافظة، كما أنه يتم التواصل على مدار الساعة مع رؤساء اللجان الانتخابية بالمحافظات لحل أي معوقات خاصة بإجراءات عملية الانتخاب.

وأضافت اللجنة أن الانتخابات تُجرى في ظل إشراف قضائي كامل وتعاون تام من السادة المستشارين مع اللجان الانتخابية بالمحافظات لإخراج انتخابات النقابة بما يليق بمهندسي مصر الأجلاء،

وأشارت اللجنة إلى  الدور الهام والتعاون الكامل من كافة مديريات الأمن منذ صباح اليوم لتأمين كافة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، ووجهت الشكر والتقدير لكافة الأجهزة المعنية على تعاونها مع اللجنة العليا للانتخابات لإنجاح تلك الانتخابات النقابية الهامة.

انتخابات التجديد المهندسين باب التصويت اللجان الانتخابية إشراف قضائي الش عب الهندسية الكهربائية

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