الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

طارق النبراوى يتفقد سير انتخابات التجديد النصفى للمهندسين

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

تفقَّد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، سير العملية الانتخابية بنقابة القاهرة والتي تُجرى الآن بساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل يضمن سلامتها وحقوق المهندسين الذين يمتلكون من الوعي ما يكفي لرسم خريطة مستقبلهم ومستقبل نقابتهم، من خلال صناديق الاقتراع في مشهد ديمقراطي يسوده الوعي الكامل بحقوقهم وواجباتهم، والفهم بأهمية هذه المشاركة.

كما أكد نقيب المهندسين ثقته أن المرشحين الذين سيحوزون ثقة المهندسين اليوم سيكون لديهم إدراك كامل بأهمية استقلال النقابة.

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تطبيق القوانين واللوائح

وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة حرصت على توفير الإجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الانتخابية بشكل صحيح، مختتمًا: "نتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية في كافة المقار الانتخابية في كل محافظات مصر، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات".

انتخابات التجديد النصفي

انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحًا انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى السابعة مساءً.

إشراف قضائي كامل

تُعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

 المشاركة بكثافة وفاعلية

وأدلى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بصوته الانتخابي، صباح اليوم الجمعة، في انتخابات التجديد النصفي، مطالبًا أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الحرص على المشاركة بكثافة وفاعلية في الانتخابات على مستوى الجمهورية.

نقيب المهندسين العملية الانتخابية القاهرة السيارات باستاد القاهرة

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