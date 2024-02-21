الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رفض إلغاء استبعاد هاني العتال من انتخابات نقابة المهندسين

هاني العتال
هاني العتال

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى رقم٧٨/٣٥٨٢٠ المقامة من هانى العتال، ضد نقيب المهندسين ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين.

رفضت المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المهندسين ولجنه انتخابات النقابة فى شأن استبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين لعام 2024 لافتقار للسند القانونى مع اضافة اسم الطاعن بكشوف المرشحين لانتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 23 فببراير 2024.

محكمة القضاء الإداري هاني العتال نقيب المهندسين مجلس الدولة

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