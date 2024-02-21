رفض إلغاء استبعاد هاني العتال من انتخابات نقابة المهندسين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى رقم٧٨/٣٥٨٢٠ المقامة من هانى العتال، ضد نقيب المهندسين ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين.

رفضت المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المهندسين ولجنه انتخابات النقابة فى شأن استبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين لعام 2024 لافتقار للسند القانونى مع اضافة اسم الطاعن بكشوف المرشحين لانتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 23 فببراير 2024.