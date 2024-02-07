براءة مرتضى منصور من سب وقذف هانى العتال

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من 3 دعاوى سب وقذف أقامها هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق وموظف عمومي.

كان هاني العتال قد اتهم مرتضى منصور في الدعويين المقامتين بسبه وقذفه، إضافة إلى نسب نفس الاتهام له من موظف عمومي في الدعوى الثالثة.

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قد حجزت جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية سب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، لجلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم، التي أصدرت حكمها المتقدم.