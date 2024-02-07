الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"إبراهيم" يرفع دعوى لإثبات نشوذ زوجته: عاوزة تاكل لحمة كل يوم

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

طلب زوج بمحكمة الأسرة بشبين الكوم إثبات نشوز زوجته في دعوى قضائية  تحمل رقم 8221 لسنة 2024، بعد رفضها العودة إلى مسكن الزوجية إثر مشاجرة نشبت بينهما لإصرارها على تناول "لحوم" يوميًا.

وقال الزوج "إبراهيم حنفي" في دعواه: "اتقدمت لها بعد إعجابي  الشديد بمساعدتها لوالدها في محل الجزارة الخاص به، فكان لديها القدرة على الذبح والتقطيع مثل أشطر جزار، واتجوزنا منذ خمس سنوات تقريبًا، ولدينا طفلة".

واستكمل الزوج: وبعد زواجنا كانت تتردد  دائمًا على والدها في محله وتتحصل على كل ما يحلو لها من اللحوم برغم رفضي إلا أنني لم استطع منعها وأسفر ذلك عن زيادة وزنها بشكل مبالغ فيه فتعدى وزنها 130 كيلو، وترتب على ذلك فشلنا في الإنجاب مرة أخرى فجميع الأطباء نصحوها بتقليل وزنها لتتمكن من الحمل لكن بلا جدوى، بالإضافة إلى إصابتها بالنقرس وعدم قدرتها على الحركة وعمل مستلزمات المنزل طول الوقت وطلب منها الأطباء الامتناع عن تناول اللحوم بكثرة لكن بلا جدوى.

ومنذ سنة ونصف تقريبًا توفي والدها، وأغلق محله ، فكانت تجبرني على شراء لحوم كثيرة فعندها القدرة على تناول 2 كيلو لحم بمفردها، فلم أتحمل ما تفعله فضلًا عن عدم مقدرتي المادية على  شراء اللحوم شهريًا. 

وتابع "إبراهيم": طلبت منها كثيرًا تنسيق طعامها وتقليله لإنقاص وزنها لكن بلا جدوى فامتنعت عن إعطائها أى أموال وأصبحت اشتري ما يكفينا من مستلزمات المنزل حسب مقدرتي فنشبت بيننا مشاجرات كثيرة وبالنهاية تركت منزل الزوجية وغادرت ورفضت العودة برغم محايلات والدتها لها الكثيرة للعودة  لكنها رفضت.

شبين الكوم محكمة دعوى نشوز زوج دعوى قضائية

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