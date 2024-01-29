"زياد" يطالب بإثبات نشوز زوجته: بخيلة وبتكره أهلي

تقدم زوج لمحكمة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى قضائية ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها ورفضها العودة إلى منزل الزوجية.



وقال "زياد" في دعواه: تزوجتها زواج تقليدي بعدما أرشدني أحد أقاربي عنها، ومر علي زواجنا نحو سنة ونصف، ومنذ زواجنا ونحن في مشاكل وخلافات كثيرة بسبب بخلها الشديد علي وعلي أسرتى، ولولا وجود طفل بيننا لما كنت تمسكت بعودتها.



وتابع الزوج حديثه: أنا ابن وحيد لوالدي وأعيش في منزل عائلتي، وزوجتي تتحصل مني على مبلغ مالي كبير للإنفاق على المنزل، وبرغم ذلك تبخل على أهلي بالطعام وأبسط حقوقهم في المعيشة والأدوية وتستغل كبر سنهما وتتحدث معهم بكل كراهية وبلسان سليط.



وأضاف زياد: طلبت منها كثيرًا إحضار كل ما يحلو لهم وتشاجرت معها مشاجرات كثيرة بسبب امتناعها عن إحضار الأدوية إليهم خلال فترة سفري للعمل لكن بلا جدوى.



واختتم الزوج حديثه: وأخيرًا انقلبت بي السيارة التي أعمل عليها، وتطلب مني تصليحها مبلغ مالي كبير وطلبت منها بيع مصوغاتها الذهبية لفك كربي، لكنها رفضت وتركت منزل الزوجية وغادرت، فحاولت إصلاح الأمور معها وديًا لكني فشلت في كل الحلول الودية معها لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لإثبات نشوزها.