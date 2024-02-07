وصول المتهمين بخطف "طفلتى الأسانسير" جلسة محاكمتهم

وصل المتهمون بمحاولة خطف طفلتين بمدينة نصر، إلى محكمة جنح مدينة نصر، لنظر ثاني جلسات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بخطف طفلتي الأسانسير.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، أن عاملًا وسائقًا متهمان بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينه وطليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته في خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وتبين أن الواقعة تعود إلى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهي مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول العربية، وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

وطلبت الأم إثبات الواقعة دون التطرق لأي تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، ثم حصلت على حكم بحضانتها لطفلتيهما، والذى تم تنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

بإجراء التحريات، تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة، كما وثقها مقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد في نفس اليوم صحبة ابنته عبر مطار القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها، كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.