بعد قليل.. محاكمة المتهمين بخطف "طفلتي الأسانسير"

تستكمل محكمة جنح مدينة نصر، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمين باختطاف طفلتين والشهيرة إعلاميًا بواقعة "طفلتي الأسانسير".

وكان قد قدم دفاع المتهم الأول "والد الطفلتين"، والذي اتهم باختطاف طفلتيه بمساعدة آخرين داخل أسانسير بمدينة نصر، ما يفيد بوجود حكم قضائي نهائي بضم حضانة الطفلتين له، وذلك خلال نظرمحكمة جنح مدينة نصر جلسة محاكمتها للمتهمين بخطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر.

وأوضح دفاع المتهم الأول، أن الفتاتين تحملان هوية دولة عربية، وأن والدة الطفلتين لا تحمل حكمًا قضائيًا نهائيًا، وأن الحكم الذي تدعي امتلاكه، تم إلغاؤه بحكم قضائي.

كما دفع بانتفاء أركان الجريمة للخطف بركنيها المادي والمعنوي، وفقا لنص المادة 92، وذلك كون الطفلتين في حضانة والدهما المتهم الأول، بحكم قضائي نهائي.

وحضرت المحامية نهاد أبو القمصان، وبرفقتها والدة الفتاة المختطفة والطفلة الناجية من الخطف.

وقال ضابط المباحث مجري التحريات، إن تحرياته أسفرت عن اختطاف المتهم "أحمد. ح" للطفلة حنين وهي ابنته من زيجته الشاكية هبة حسن محمود، ومحاولة خطف ابنته الأخرى جني.

وأردف مجري التحريات في قضية خطف فتاتي الأسانسير بأن المتهم استعان بشخص آخر المتهم سامح، وتوجها للعقار محل سكن ابنتيه رفقة والدتهما واستغل صعودهما بمفرهما بمصعد العقار، وانقض هو الآخر على الطفلتين وخدراهما.