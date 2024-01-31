الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفاع والد طفلتي الأسانسير: لديه حكم قضائي بحضانة ابنتيه

محكمة
محكمة

قدم دفاع والد الطفلتين المتهم باختطافهما بمساعدة آخرين داخل أسانسير بمدينة نصر، ما يفيد بوجود حكم قضائي نهائي بضم حضانة الطفلتين له، وذلك خلال نظرمحكمة جنح مدينة نصر جلسة محاكمة المتهمين.

وأوضح دفاع المتهم الأول، أن الفتاتين تحملان جنسية دولة عربية، وأن والدة الطفلتين لا تحمل حكمًا قضائيًا نهائيًا، وأن الحكم الذي تدعي امتلاكه تم إلغاؤه بحكم قضائي.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الخطف بركنيها المادي والمعنوي، وفقا لنص المادة 92، وذلك كون الطفلتين في حضانة والدهما المتهم الأول، بحكم قضائي نهائي.

وحضرت المحامية نهاد أبو القمصان، وبرفقتها والدة الفتاة المختطفة وإحدى الطفلتين الناجية من الخطف.

وقال ضابط المباحث مجري التحريات، إن تحرياته أسفرت عن اختطاف المتهم "أحمد. ح" للطفلة "حنين" وهي ابنته من زيجته الشاكية "هبة حسن محمود" ومحاولة خطف ابنته الأخرى "جني".

وأردف مجري التحريات في قضية خطف فتاتي الأسانسير، بأن المتهم استعان بشخص آخر المتهم "سامح"، وتوجها للعقار محل سكن ابنتيه رفقة والدتهما واستغل صعودهما بمفرهما بمصعد العقار، وانقض هو الآخر على الطفلتين وبحوزتهما قطع قطنية عليها مادة في الأغلب بنج مخدر ووضعا تلك القطع على وجه الطفلتين وخدراهما. 

مدينة نصر محكمة جنح مدينة نصر طفلتي الأسانسير خطف المحامية نهاد أبو القمصان

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