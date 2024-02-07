اختناق 5 أشخاص فى حريق شقة سكنية بالزيتون

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأول بعقار مكون من 5 طوابق بشارع نصوح بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائى للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأول بعقار مكون من 5 طوابق بشارع نصوح بمنطقة الزيتون بالقاهرة، نتج عنه 5 حالات اختناق.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى نقل 5 حالات المصابة إلى مستشفي البكري لتلقي العلاج.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.