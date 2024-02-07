الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختناق 5 أشخاص فى حريق شقة سكنية بالزيتون

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأول بعقار مكون من 5 طوابق بشارع نصوح بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائى للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأول بعقار مكون من 5 طوابق بشارع نصوح بمنطقة الزيتون بالقاهرة، نتج عنه 5 حالات اختناق.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى نقل 5 حالات المصابة إلى مستشفي البكري لتلقي العلاج.

 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية منطقة الزيتون حريق انتداب المعمل الجنائي

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