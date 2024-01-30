النيابة تُعاين موقع اختناق 5 أشخاص داخل بئر للصرف الصحي بأسيوط

تباشر جهات التحقيق اجراءاتها في مصرع 3 أشخاص غرقا أثناء قيامهم بنزح بئر صرف صحى وأصيب اثنين آخرين في أحد المنازل بقرية رزقة الدير المحرق بمركز القوصية في أسيوط

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 بالاختناق في أسيوط

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا بورود إشارة من مركز شرطة القوصية بوفاة 3 أشخاص وإصابة إثنين آخرين داخل بئر للصرف الصحى بأحد المنازل.

وتبين من معاينة فريق البحث الجنائي مصرع «مصطفى. م. ح» 25 سنة، مقيم ببلوط، و«شهاب. م.ع» 17 سنة، مقيم بالمنشية الكبرى، و«حجاج. ص. م» مقيم بالقوصية الزرابى، وإصابة «شريف.ج. ج» 20 سنة، مقيم برزقة الدير المحرق باختناق، و"محمود. ا.ع ، 30 سنة" مقيم بالمنشية الكبرى باختناق وتم نقلهم لمستشفى القوصية المركزى لتلقى العلاج ونقل جثث المتوفين لمشرحة المستشفى.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء قيام عدد من الأشخاص بنزح بئر صرف صحي في أحد المنازل سقط 5 منهم داخل مياه الصرف الصحي، ولم يتمكنوا من النجاة 3 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة واثنين اصيبوا باختناق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.