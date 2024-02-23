الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: لا تجاوزات أو معوقات في انتخابات التجديد النصفي

اللجنة العليا لانتخابات
اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين

أكدت  اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين المصرية لعام ٢٠٢٤  انتظام سير العملية الانتخابية والتي بدأت في تمام العاشرة صباحًا بكافة محافظات الجمهورية، حيث شهدت إقبال متوسط حتى الآن  في ظل جو من التنافس الشريف بين كافة المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية المختلفة، ولم يتم رصد أي معوقات للتصويت في أي محافظة، كما أنه يتم التواصل على مدار الساعة مع السادة رؤساء اللجان الانتخابية بالمحافظات لحل أي معوقات خاصة بإجراءات عملية الانتخاب.

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الأمين العام لنقابة المهندسين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي

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رئيس "فرعية المهندسين بمطروح" يُدلى بصوته فى انتخابات التجديد النصفى

وأضافت اللجنة أن الانتخابات تُجرى في ظل إشراف قضائي كامل وتعاون تام من المستشارين مع اللجان الانتخابية بالمحافظات لإخراج انتخابات النقابة بما يليق بمهندسي مصر الأجلاء.

وأشارت اللجنة إلى  الدور الهام والتعاون الكامل من كافة مديريات الأمن منذ صباح اليوم لتأمين كافة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، ووجهت الشكر والتقدير لكافة الأجهزة المعنية على تعاونها مع اللجنة العليا للانتخابات لإنجاح تلك الانتخابات النقابية الهامة.

جانب من انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين
جانب من انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين
اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين
اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين
جانب من انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين
جانب من انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين
اللجنة العليا نقابة المهندسين العملية الانتخابية محافظات الجمهورية الش عب الهندسية

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