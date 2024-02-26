اخبار فاتتك| مكتب نتنياهو يعلن عن خطة لإجلاء سكان غزة..وواشنطن تشارك بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 26-2-2024

يحرص المواطنين كل يوم على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 26-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس اليوم الإثنين في جميع المحافظات، إذ حذرت سكان الصعيد من ظاهرتين مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري، وبالسواحل الشمالية الغربية، وفي شمال الصعيد والصحراء الغربية، وذلك مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة تكون بنسبة تصل إلى 30% في مدار اليوم.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 26-2-2024 فى مصر

يحرص المواطنون المسافرون لخارج مصر على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-2-2024 في مصر عبر جوجل، حيث شهد الدولار الأمريكي اليوم حالة من الاستقرار بمختلف البنوك، في بداية تعاملات اليوم، وذلك بالتزامن مع هبوط أسعاره في الأسواق الموازية.

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سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

يشغل بال محبين وعشاق معادن الذهب معرفة سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، مع انخفاض أسعار الذهب، واستقرت أسعار الذهب عقب موجة من الانخفاضات المتتالية والتي تكون بلغت 30% من سعر الجرام بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية والتي سوف تساعد لحل أزمة النقد الأجنبي بمصر.

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مكتب نتنياهو يعلن عن خطة لإجلاء سكان غزة من مناطق القتال

أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعرض خطة إجلاء أهالي قطاع غزة من مناطق القتال والخطط العملياتية للمراحل المقبلة.

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الولايات المتحدة تشارك بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف

تترأس مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الحد من الأسلحة والأمن الدولي بوني جينكينز الوفد الأمريكي رفيع المستوى المشارك في مؤتمر نزع السلاح بجنيف، حيث ستغادر إلى سويسرا غدا.

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إسرائيل تستهدف خلية لميليشيا حزب الله فى بليدا جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن طيرانه هاجم خلية تابعة لميليشيا حزب الله في قرية "بليدا" بجنوب لبنان عند خروجهم من أحد المباني العسكرية.

وتقع قرية "بليدا" في "جبل عامل" التابعة لقضاء "مرجعيون" في محافظة "النبطية" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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