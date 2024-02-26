الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. مكتب نتنياهو يعلن عن خطة لإجلاء سكان غزة من مناطق القتال

سكان غزة
سكان غزة

أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعرض خطة إجلاء أهالي قطاع غزة من مناطق القتال والخطط العملياتية للمراحل القادمة.

ووفقا للمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" لإدارة الحرب التي عقدت مساء الأحد.

وأوضح جندلمان، عبر حسابه على منصة إكس، أنه تمت المصادقة أيضا على خطة لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، بشكل سيمنع ظواهر النهب التي وقعت في شمال القطاع وفي مناطق أخرى.

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