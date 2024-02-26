سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 26-2-2024 فى مصر

يحرص المواطنون المسافرون لخارج مصر على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-2-2024 في مصر عبر جوجل، حيث شهد الدولار الأمريكي اليوم حالة من الاستقرار بمختلف البنوك، في بداية تعاملات اليوم، وذلك بالتزامن مع هبوط أسعاره في الأسواق الموازية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-2-2024 في مصر

وترصد «الدستور» من خلال السطور التالية سعر صرف الدولار في مختلف البنوك، والعملات الأجنبية وفقا لآخر تحديثات معلنة في مواقع القطاع المصرفي المصري من خلال الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 26-2-2024 في البنك التجاري الدولي CIB نحو مبلغ 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 26-2-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى نحو مبلغ 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وجاء سعر الدولار اليوم الإثنين 26 نوفمبر في بنك مصر بنحو مبلغ 30.85 جنيه للبيع، وقيمة 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، في بنك القاهرة نحو 30.95 جنيه للبيع، ومبلغ 30.85 جنيه للشراء.

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أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 26-2-2024 في البنك المركزي المصري نحو 30.93 جنيه للبيع، ومبلغ 30.84 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 39.23 جنيه للبيع، و39.09 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري حوالي مبلغ 100.57 جنيه للبيع، و100.22 جنيه للشراء، كما وصل سعر البيع في الدرهم الإماراتي نحو مبلغ 8.42 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.