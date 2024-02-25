أسعار العملات الرقمية.. انتعاش في سوق الكريبتو مع صعود "بيتكوين"

ارتفعت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الأحد 25 فبراير2024، حيث سجلت عملة بيتكوين فوق 51 ألف دولار لأول مرة منذ أسبوع، وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.01 تريليون دولار.

وسجل سعر عملة بيتكوين ارتفاع بنسبة 1.24%، ليصل إلى 51.679.5 دولار وارتفعت حجم التداولات على بيتكوين إلى 21.791 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 2.67% دولار مسجلًا 3.027.52 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.80%، ليسجل 0.5940 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 1.80% ليسجل 103.126 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" وارتفاع بنحو 1.32%، لتصل إلى مستويات 0.085981 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 1.26% إلى مستويات 0.00961 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.02% إلى مستويات قرب 36.59 دولار.

كما ارتفعت سعر عملة "تيرا" بنسبة 0.37% إلى مستويات 0.001228 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 0.77% إلى مستويات 1.7423 دولار، وارتفعت عملة ريبيل بنسبة 1.30% إلى مستويات 0.54649 دولار.

أبرز التطورات المتوقعة في عام 2024

ويذكر أنه أبرز التطورات المتوقعة في عام 2024 إلى الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، مما يشكل تحولًا تاريخيًا في تداول العملة المشفرة الشهيرة.

ويتوقع أن يحظى شهر يناير 2024 بمنح السلطات الأمريكية بالضوء الأخضر لتأسيس صندوق تداول البيتكوين (ETF).

هذا القرار الهام سيمثل بوابة للاستثمار المؤسسي الكبير، مما يعزز السيولة والاستقرار في سوق العملات المشفرة الذي يعاني من التقلبات.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار التاريخي على المستوى العام، حيث يتوقع العديد من المحللين ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستويات غير مسبوقة.

وخلال فترات الازدهار، جمعت صناعة العملات المشفرة الكثير من الأموال، ووظفت الكثير من المطورين الأذكياء. وتعمل الشركات المتبقية على استخدامات جديدة، مثل تطبيقات الوسائط الاجتماعية أو الألعاب من أجل الربح.