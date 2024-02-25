الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مصرفى يكشف أسباب استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

سعر الدولار
سعر الدولار

قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين إن سعر الدولار الرسمي سيظل ثابتًا خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد أي تحركات ليستقر عن مستوى الـ 30 و31 جنيها، مشيرًا إلى أن السعر في السوق الموازية مستقر خلال الفترة الحالية، بعد ارتفاعات متتالية خلال الشهور الماضية، بسبب زيادة الطلب عليه لاستيراد مستلزمات رمضان والعيد مما رفع سعر الدولار.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

استقرار السعر 

أضاف لـ"الدستور" أن السوق الرسمية وغير الرسمية تشهدان حالة من الاستقرار حاليًا، موضحًا أن الضربات الأمنية للحكومة، أوقفت المضاربة على الدولار، ولكن من الممكن أن يشهد سعر الدولار تحركًا طفيفًا في أعقاب عيد الفطر، عند زيادة الطلبات على الاستيراد مع اقتراب عيد الأضحى من لحوم وملابس، وخلافه من السلع التي يتم استيرادها.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية، خلال نهاية التعاملات البنكية، حيث سجل السعر في البنوك:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه جنيهًا للبيع، بينما سجل 30.75 جنيه للشراء.

استقرار ملحوظ سجله سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنك مصر، ليحقق 30.85 جنيه جنيهًا للبيع، بينما سجل 30.75 جنيه للشراء بنهاية التعاملات.

استقرار ملحوظ سجله سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك CIB، ليسجل سعر 30.85 للشراء، بينما سجل 30.95 جنيه للبيع.

استقرار ملحوظ سجله سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك العربي الإفريقي الدولي ليسجل 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى  30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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