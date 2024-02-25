الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

الجنيه والدولار
الجنيه والدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتباينت العملة الأوروبية "اليورو" وارتفع الجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، "بداية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك العاملة بمصر.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجل "اليورو" تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.25 جنيه للشراء و33.43 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.35 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.46 جنيه للشراء و33.61 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد 25-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

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سعر الدولار اليوم السبت 24-2-2024 في التعاملات المسائية

كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين (4-12) قرشا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.89 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.92 جنيه للشراء و39.33 جنيه للبيع.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.08 جنيه للشراء و39.36 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. قد سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.30 جنيه للشراء و100.26 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي المصري.

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