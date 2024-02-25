سعر الدولار اليوم الأحد 25-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات الأجنبية بشكل جيد وعلى رأسها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خاصة بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بين مصر والامارات التي تحقق للاقتصاد المصري 35 مليار دولار كسيولة نقدية تواجه بها السوق الموازية حتى تنهيه.

وننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25/ 2/ 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



استقر سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



أما سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib فاستقر عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم



يورو

33.4629 جنيه للشراء

33.6179 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.0857 جنيه للشراء

39.2617 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.9113 جنيه للشراء

23.0158 جنيه للبيع

كرون دنماركي

4.4901 جنيه للشراء

4.5096 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9494 جنيه للشراء

2.9629 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9928 جنيه للشراء

3.0060 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.1107 جنيه للشراء

35.2684 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5213 جنيه للشراء

20.6102 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

8.2195 جنيه للشراء

8.2550 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.1857 جنيه للشراء

100.6456 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3915 جنيه للشراء

8.4296 جنيه للبيع

دولار أسترالي

20.2812 جنيه للشراء

20.3738 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7696 جنيه للشراء

82.1291 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0664 جنيه للشراء

80.4161 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4504 جنيه للشراء

8.4920 جنيه للبيع

دينـار أردني

43.4185 جنيه للشراء

43.7083 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2868 جنيه للشراء

4.3054 جنيه للبيع