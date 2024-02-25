الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 25-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

الدولار
الدولار

استقرت أسعار العملات الأجنبية بشكل جيد وعلى رأسها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خاصة بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بين مصر والامارات التي تحقق للاقتصاد المصري 35 مليار دولار كسيولة نقدية تواجه بها السوق الموازية حتى تنهيه.

وننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25/ 2/ 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8272 جنيه للشراء  و30.9586 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات  البنك الأهلي المصري عند  30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
 

استقر سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر 
 استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك مصر  عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
 

  استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع 
 

أما سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib فاستقر عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 حسب آخر تحديث

تحديث لحظى أسعار الذهب فى مصر.. هبوط بعد صفقة رأس الحكمة

أسعار العملات اليوم 
 

يورو
33.4629 جنيه للشراء 
33.6179 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.0857 جنيه للشراء 
39.2617 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
22.9113 جنيه للشراء 
23.0158 جنيه للبيع 

كرون دنماركي 
4.4901 جنيه للشراء 
4.5096 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9494 جنيه للشراء 
2.9629 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9928 جنيه للشراء 
3.0060 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.1107 جنيه للشراء 
35.2684 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
20.5213 جنيه للشراء 
20.6102 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى 
8.2195 جنيه للشراء 
8.2550 جنيه للبيع 

دينــار كويتى 
100.1857 جنيه للشراء 
100.6456 جنيه للبيع 

درهم إماراتي 
8.3915 جنيه للشراء 
8.4296 جنيه للبيع 

دولار أسترالي
20.2812 جنيه للشراء 
20.3738 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
81.7696 جنيه للشراء
82.1291 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى 
80.0664 جنيه للشراء 
80.4161 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4504 جنيه للشراء 
8.4920 جنيه للبيع 

دينـار أردني
43.4185 جنيه للشراء 
43.7083 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.2868 جنيه للشراء  
4.3054 جنيه للبيع 

سعر الدولار اليوم فى مصر السبت 24-2-2024 فى البنوك

بعد صفقة "رأس الحكمة".. مصطفى بكرى: سعر الدولار سينخفض لـ24 جنيها
 

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تخفيضات تصل 30%.. أسعار سلع معرض "أهلًا رمضان" فى الجيزة بعد افتتاحه

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سعر زينة رمضان 2024 للمنازل.. أسعار فوانيس وشنط رمضان 2024

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بتراجع أسعاره خلال رمضان.. توقعات أسعار أرز الشعير

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أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

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