سعر الدولار اليوم الأحد 25-2-2024 مقابل الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات الأجنبية بشكل جيد وعلى رأسها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خاصة بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بين مصر والامارات التي تحقق للاقتصاد المصري 35 مليار دولار كسيولة نقدية تواجه بها السوق الموازية حتى تنهيه.
وننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25/ 2/ 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الأهلي المصري
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
استقر سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
أما سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib فاستقر عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم
يورو
33.4629 جنيه للشراء
33.6179 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.0857 جنيه للشراء
39.2617 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.9113 جنيه للشراء
23.0158 جنيه للبيع
كرون دنماركي
4.4901 جنيه للشراء
4.5096 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9494 جنيه للشراء
2.9629 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9928 جنيه للشراء
3.0060 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.1107 جنيه للشراء
35.2684 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.5213 جنيه للشراء
20.6102 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
8.2195 جنيه للشراء
8.2550 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1857 جنيه للشراء
100.6456 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3915 جنيه للشراء
8.4296 جنيه للبيع
دولار أسترالي
20.2812 جنيه للشراء
20.3738 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7696 جنيه للشراء
82.1291 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0664 جنيه للشراء
80.4161 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4504 جنيه للشراء
8.4920 جنيه للبيع
دينـار أردني
43.4185 جنيه للشراء
43.7083 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2868 جنيه للشراء
4.3054 جنيه للبيع